Жителя Новороссийска чуть не унесло в море во время селфи

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Шторм в Новороссийске

Житель Новороссийска пошел с селфи-палкой на море снимать волны во время шторма, кадры опубликованы в Telegram-канале RT. Мужчина вопреки предупреждениям спасателей о стихии за два дня предпринял две попытки снять видео, во время которых его едва не унесло в море.

В первом ролике он позирует на фоне бушующего Черного моря. На кадрах, которые были сняты накануне, волны несколько раз сбивают его с ног, в какой-то момент вода накрывает его вместе с селфи-палкой.

Жителей региона предупреждали о волнах высотой до восьми метров на побережье городов Новороссийск, Анапа, Геленджик и в Туапсинском районе, в Черном море ограничили судоходство. В Сочи из-за непогоды размыло железнодорожное полотно, график движения более 50 поездов нарушен.

Ранее в Дагестане туристы упали со склона, когда делали селфи на фоне гор. Супружеская пара с Урала припарковала квадроцикл, на котором они путешествовали, слишком близко к обрыву, и транспортное средство утянуло их вниз. Мужчина и женщина отделались незначительными травмами.

В Ингушетии погибла туристка из Пятигорска, пытаясь сделать селфи. 62-летняя женщина хотела сфотографировать себя, стоя на краю Ляжгинского водопада. В итоге она сорвалась вниз с 30-метровой высоты.