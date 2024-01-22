Житель Новокузнецка подпал под статью за финансирование ВСУ На жителя Новокузнецка завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новокузнецке задержан местный житель, подозреваемый в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщает пресс-служба ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. <...> По данному факту следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина переводил ВСУ личные средства для приобретения военного снаряжения. Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.