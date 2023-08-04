Житель Норильска устроил дебош в сауне и ударил росгвардейца Ударившему росгвардейца жителю Норильска дали условный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норильский суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за то, что тот ударил по лицу сотрудника Росгвардии, пишет издание «Северный край». Мужчина признан виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд установил, что в феврале прошлого года житель Норильска со своей знакомой отправился в сауну. Там они выпивали, и между ними вспыхнула ссора. Девушка выбежала к администраторам и пожаловалась на избиение со стороны спутника, те в свою очередь нажали тревожную кнопку.

Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии пытались успокоить дебошира, который вел себя агрессивно. Мужчину разозлило, что один из росгвардейцев сильно младше него, и он стал угрожать ему, а затем ударил ладонью по лицу, пишет издание.

До этого он был судим по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД и был лишен водительских прав.

Ранее РБК со ссылкой на материалы судебного департамента при Верховном суде РФ сообщило, что число осужденных россиян за применение силы по отношению к представителям власти стало рекордным за последние шесть лет. Число приговоров по ст. 318 УК РФ в 2022 году выросло на 10% сравнительно с предыдущим. В 2021 году зафиксировали 7523 приговора, а в 2022 году количество таких вердиктов перевалило за восемь тысяч, достигнув 8261.