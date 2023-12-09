Житель Ногинска напал на сожительницу и чуть не убил ее кастрюлей SHOT: мужчина избил сожительницу кастрюлей за упрек в алкоголизме в Ногинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ногинска напал с кастрюлей на свою пожилую сожительницу, сообщил Telegram-канал SHOT. Как утверждается, причиной стал упрек в алкоголизме. По данным канала, женщина попросила своего 60-летнего возлюбленного употреблять меньше спиртного. Теперь она находится в отделении нейрохирургии.

Как стало известно каналу, ссора произошла во время завтрака. Примерно в 07:00 мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил с плиты кастрюлю и начал избивать сожительницу по голове. Пострадавшая сумела спастись самостоятельно. Она добралась до травмпункта и попросила о помощи.

Осмотревшие женщину врачи диагностировали раны головы, плеч, сотрясение и перелом носа. Пенсионерку госпитализировали и наложили швы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее также сообщалось, что житель Калининграда избил сына и сломал ему плечевую кость за плохо выполненное домашнее задание. Мужчина нанес мальчику не менее шести ударов по телу, ногам и рукам. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к трем годам лишения свободы.