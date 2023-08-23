Житель Нижнего Тагила удерживал в заложниках жену и семилетнего сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Нижнего Тагила на протяжении недели удерживал в квартире жену и семилетнего сына, сообщило издание E1. Полицию вызвали родственники женщины, которые получили от нее тревожное сообщение. В нем потерпевшая рассказала, что у ее мужа есть нож и пистолет.

Как выяснилось позднее, мужчина отобрал у супруги телефон, поэтому написать знакомым ей удалось тайком, когда благоверный потерял бдительность. Приехавшим на вызов полицейским пришлось брать квартиру штурмом. Скорая помощь заложникам не потребовалась.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области позднее рассказали, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он состоит на учете у психиатра.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, — говорится в сообщении.

Пистолет, которым задержанный угрожал супруге, оказался пневматическим. В настоящий момент мужчина находится под стражей. В скором времени будет принято процессуальное решение.

В Ростове-на-Дону мужчина тем временем взял в заложники собутыльника-африканца. Инцидент произошел после алкогольной вечеринки. Приехавшим на месте происшествия полицейским ростовчанин угрожал ножом.