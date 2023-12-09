Житель Нижнего Новгорода едва не сгорел заживо в продуктовом магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода едва не погиб от огня в продуктовом магазине на Краснозвездной улице, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, мужчину с 70% ожогов тела доставили в больницу. Из здания эвакуировали 20 человек, магазин приостановил работу.

По словам очевидцев, во время инцидента пострадавший кричал, что его убивают. Также он просил вызвать на место происшествия военных.

Ранее двое детей 2019 и 2021 года рождения погибли во время пожара в частном доме в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Их родители и старший брат были доставлены в больницу с ожогами. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание тепловентилятора.

До этого пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, его определили в реанимацию.

Также в Москве госпитализировали 11-летнего школьника с травмой руки, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По предварительным данным, ребенок пострадал, когда в отсутствие взрослых зажег дома петарду. Выяснилось, что петарды мальчик купил самостоятельно. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.