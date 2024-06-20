Житель Нижегородской области бросил зажигательную смесь в церковь УМВД: в Шахунье задержали бросившего зажигательную смесь в здание церкви мужчину

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Сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, который бросил зажигательную смесь в здание церкви в городе Шахунье сообщили в региональном управлении МВД. Как отмечается, 37-летний злоумышленник был пьян и пошел на правонарушение после ссоры с матерью, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории Шахуньи. Возгорания не допущено, — говорится в сообщении.

Ранее житель Тюмени забросал «коктейлями Молотова» местный храм Дмитрия Донского. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных, в работу включились прохожие, поэтому огонь не успел распространиться.

На представленной видеозаписи мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. После поджога он скрылся на велосипеде. Однако сотрудники правоохранительных органов установили его личность.

После этого в отношении мужчины возбудили два уголовные дела. Речь идет о статьях о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Тобольская митрополия увидела знамение в последствиях нападения вандала. Как отметили в РПЦ, икона при входе в храм не пострадала, когда злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в стену.