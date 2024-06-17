Житель Находки обнаружил змею в неожиданном месте Появилось видео с жителем Находки, который обнаружил змею под капотом автомобиля

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Житель Находки обнаружил змею под капотом своего автомобиля. На представленном Telegram-каналом «RT на русском» видео видно, как мужчина с помощью рук и шампура достает незваную гостью.

Владелец машины аккуратно взял змею одной рукой, чтобы помочь себе другой, в которой держал шампур. Мужчина действовал быстро. Когда змея оказалась на земле, он подтолкнул ее в сторону травы, куда она и уползла.

Пользователи Сети объяснили, что это был амурский полоз. Такие змеи неядовиты, однако мужчина попытался свести контакт с ней на минимум.

Ранее в городе Волхове Ленинградской области врачи пытались спасти 30-летнего пациента, которого укусила змея. Инцидент произошел на работе. Мужчина обратился в больницу самостоятельно спустя некоторое время. Пострадавший находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В конце мая в московском Зеленограде спасатели выловили змею, обнаруженную в подсобке продуктового магазина. По данным источника, рептилия перепугала весь персонал и на время парализовала работу заведения. Сотрудники магазина вызвали спасателей для отлова змеи. Прибывшие на место специалисты пришли к выводу, что она оказалась неядовитым ужом.