Житель Мурманска заразил восьмиклассницу ВИЧ-инфекцией Baza: житель Мурманска намеренно заразил восьмиклассницу ВИЧ-инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Мурманской области будут судить за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина, по данным канала, занялся сексом с восьмиклассницей, не сообщив о своей болезни.

Как выяснила Baza, 39-летнего Романа М. в феврале этого года осудили за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По данным следствия, он переспал с 15-летней девочкой из Кандалакши.

В ходе расследования стало известно, что мужчина заражен ВИЧ-инфекцией и состоит на учете в специальном учреждении. При этом о своем диагнозе он девочку не предупредил, а также не использовал контрацепцию, чтобы предотвратить передачу вируса, пишет Telegram-канал.

Отмечается, что 4 октября в отношении него было возбуждено еще одно дело. Как пишет Baza, сейчас мужчина находится в СИЗО.

В июне адвокат рассказала, как засудить супруга за заражение половыми инфекциями. Законы РФ позволяют мужу или жене подать в суд на другого супруга за заражение заболеванием, передающимся половым путем, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Екатерина Антонова. Она отметила, что подобные дела могут рассматриваться как в ходе гражданского, так и уголовного разбирательства. При этом истцу будет необходимо доказывать свои заявленные требования.