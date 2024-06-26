Пошутивший о перестрелке житель Махачкалы оказался в отделе полиции Полиция задержала жителя Махачкалы за шутку о перестрелке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Причиной полицейской операции в Махачкале, которая проводилась на Университетской площади вечером 25 июня, оказалась неудачная шутка о «скором начале перестрелки» одного из местных жителей, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Там отметили, что подозреваемого задержали, им оказался 27-летний местный житель.

Мужчину задержали и доставили в отдел. На видео допроса, опубликованном полицией, он рассказал, что, проходя мимо сидевших на скамейке девушек, посоветовал им не выходить из дома, поскольку сейчас «опасное время» и «всякое происходит». По его словам, они «не поняли» и «не так донесли» информацию правоохранительным органам.

Не шутите так, пацаны, моя шутка меня вот сюда (в отдел полиции. — NEWS.ru) привела, — признал он.

В МВД отметили, что задержанный, «мягко говоря, немного лукавит». 17-летняя девушка, которая обратилась в полицию, рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой, когда недалеко от них припарковался черный внедорожник. По ее показаниям, из автомобиля вышли трое мужчин, один из которых подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!»

И девушки «смылись», но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что «сейчас на Университетской площади будет перестрелка». Ну а дальше вы знаете... Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории, — сообщили в МВД.

Администрация Ленинского района Махачкалы со ссылкой на МВД Дагестана ранее опровергла поступившие сообщения о вооруженном человеке в районе Университетской площади. По ее данным, место было незамедлительно оцеплено, но информация не подтвердилась.