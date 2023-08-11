Житель Магадана умер в реанимации после нападения бродячих собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стая бродячих собак напала на жителя Магадана, мужчина скончался в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ. По данным ведомства, инцидент произошел ночью во дворе жилого дома, расположенного у площади Горького.

Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося. В свою очередь мэр Магадана Юрий Гришан дал поручения профильным ведомствам, патрулирующим территории для отлова бездомных собак.

В комментарии KP.RU представитель областного Следственного управления Светлана Алимова отметила, что ответственность за отлов собак несет администрация города. Если правоохранительные органы докажут, что смерть мужчины наступила из-за нападения животных, то ответственным должностным лицам грозит уголовное наказание по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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