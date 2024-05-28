Житель Магадана пробрался на автостоянку правительства и устроил тест-драйф В Магадане началась проверка после инцидента на правительственной автостоянке

Руководство автобазы правительства Магаданской области начало проверку после того, как злоумышленник проник на ее территорию и разбил несколько машин премиального класса, сообщили в региональном Минтрансе. Проверка установит виновных сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия.

Руководство автобазы правительства Магаданской области проводит внутреннюю проверку по факту проникновения злоумышленника в помещения автобазы, который повредил несколько автомобилей и скрылся, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все разбитые транспортные средства застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, уточнили в министерстве. Что касается подозреваемого, то его уже задержали. В полиции сообщили, что им оказался ранее судимый местный житель, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.