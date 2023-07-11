Житель ЛНР пытался взорвать дочь и бывшую жену Baza: в Антраците мужчина бросил гранату в машину с бывшей женой и дочерью

Фото: СК РФ

Житель ЛНР бросил гранату в автомобиль, где находились его бывшая супруга и дочь, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, потерпевшие получили ранения, на мужчину завели уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Антрацит, в 70 километрах к югу от Луганска. 38-летняя женщина приехала в дом, где ранее проживала с супругом Сергеем. Пока мужчины не было, она собрала вещи. Владелец дома застал бывшую жену и дочь, когда те уже были в автомобиле и собирались уезжать. Мужчина начал угрожать, а затем вынес гранату и бросил ее в салон. Взрыв произошел, когда потерпевшие покидали машину.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии с закрытым переломом и множественными осколочными ранениями. Ее мать также доставили в больницу. Мужчину задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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