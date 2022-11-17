Житель ЛНР погиб при обстреле ВСУ ракетами HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Global Look Press

РСЗО HIMARS

За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 23 ракеты из американской РСЗО HIMARS, утверждает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным канала, в результате погиб один человек и еще пятеро получили ранения.

В сообщении СЦКК говорится, что обстрелам подверглись населенные пункты Мирное, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово и Белокуракино. В Зимогорье погиб один мирный житель и двое пострадали. Кроме того, получили повреждения многоэтажный дом, школа, детский сад, железнодорожная станция, ЛЭП.

В Сватово, по информации канала, были ранены два человека и повреждены два жилых дома. В Белокуракино пострадал один житель и получила повреждения железнодорожная станция.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Шебекино в Белгородской области. В результате погибли три человека и еще два получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.