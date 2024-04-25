Житель Липецкой области устроил разгром и пожар в магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области мужчина устроил разгром и пожар в одном из местных магазинов, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, один человек получил ожоги, его госпитализировали. Состояние пострадавшего не раскрывается.

Как передает канал, инцидент произошел в селе Кулешовка. Молодой человек ворвался в магазин и угрожал продавцам ножом. После этого он облил часть торгового зала, включая кассовый аппарат, жидкостью для розжига и поджег. На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали злоумышленника.

Ранее в Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке. Инцидент произошел 17 марта в школе № 108 в микрорайоне Новознаменский. Отмечается, что девочка пришла в учебное заведение с розжигом и спичками. Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами, при этом бюллетени остались целы, участок продолжил работать в штатном режиме.

До этого петербуржец поджег собственную квартиру, выпал из окна и разбился насмерть. В полете мужчина едва не задел своих соседей. При этом дома у него обнаружили тело женщины. Обстоятельства трагедии выясняются.