Житель Ленобласти вежливо ограбил аптеку, но не смог избежать «уголовки» В Ленобласти возбудило уголовное дело после ограбления аптеки мужчиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель поселка Янино в Ленинградской области ограбил аптеку, сообщает «78». По его информации, мужчина навел на продавщицу предмет, напоминающий пистолет, и потребовал деньги. Женщина отдала ему 7 тысяч рублей, после чего он извинился и покинул место преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ограбление произошло на Голландской улице в ночь на 30 декабря. Злоумышленник пришел в аптеку в балаклаве и темной куртке. Чтобы отвлечь фармацевта, он попросил таблетки от кашля. Когда женщина отвернулась, чтобы найти их, он достал «оружие».

После ухода грабителя фармацевт позвонила в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники и кинолог с собакой. Личность грабителя устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге татуированный мужчина ограбил церковную лавку при храме преподобного Сергия Радонежского. Инцидент произошел на улице Школьной. По словам помощницы настоятеля храма, молодой человек зашел в лавку и попросил показать ему подвески из серебра. Получив их, он выбежал на улицу и скрылся.