Житель Ленобласти убил прохожего ударом в голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области возле станции метро «Девяткино» житель города Мурино убил прохожего одним ударом в голову, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Причины драки, которая привела к смерти мужчины, не называются. Подозреваемый в убийстве был задержан, он признался в содеянном.

Погибший лежал на тротуаре, а вокруг него стояла компания мужчин, которые скандалили между собой, — рассказал источник.

По его словам, нападавшим оказался 30-летний безработный из Мурино, его жертвой стал 38-летний мужчина, который ранее был судим. По данным источника 78.RU, нападавший и погибший не были знакомы до стычки.

Ранее в Перми подростки до смерти избили местного жителя и серьезно покалечили его брата за отказ поделиться сигаретой. Нападение произошло вечером 19 августа в микрорайоне Гайва. В результате избиения местный житель получил черепно-мозговую травму, разрыв селезенки, множество синяков, также ему сломали ребра. Из-за полученных травм он скончался. Его младший брат сейчас находится в больнице. Нападавших нашли по камерам наблюдения и задержали. По факту произошедшего проводится проверка.