Житель Ленобласти пойдет под суд после вооруженного нападения на яблоню

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В Ленинградской области житель деревни Лезье стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия, передает пресс-служба полиции. На него пожаловались соседи, услышавшие звуки выстрелов на участке. Супруга обвиняемого подтвердила, что муж, будучи пьяным, вышел во двор и открыл огонь по яблоне.

54-летняя женщина рассказала, что ее сожитель выстрелил несколько раз по яблоне из обреза охотничьего ружья. Предполагаемый стрелок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. <...> В хозпостройке на участке задержанного полицейские обнаружили и изъяли спрятанный под шкафом обрез охотничьего ружья и несколько патронов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Согласно действующему законодательству, ему грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, в отношении нарушителя был составлен протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее патологоанатому из города Сухой Лог в Свердловской области назначали штраф в размере 200 тысяч рублей за хранение дома целого арсенала оружия. Суд учел, что мужчина является единственным специалистом в городе, и приговорил его к семи годам условно вместо 15 лет лишения свободы.