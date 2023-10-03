Житель Ленобласти нашел в лесу человеческий череп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лесу Ленинградской области обнаружили человеческий череп. Житель поселка Высокоключевой нашел человеческие останки во время прогулки, сообщил «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, череп был обнаружен на территории между деревнями Лампово и Протасовка в Гатчинском районе 1 октября. Находку направили в морг на экспертизу для установления причины смерти.

Похожий случай произошел ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там во время земляных работ на территории парка «Дубки» в Сестрорецке откопали два человеческих черепа. В конце августа человеческий череп нашли в лесу вблизи поселка Мшинская в Ленинградской области. Он лежал в паре сотен метров от дороги. Правоохранители отправили череп в морг для проведения экспертизы.

В конце июня житель города Сертолово в Ленобласти во время прогулки с собакой нашел пакет с человеческой головой и другими частями тела. Мужчина, увидев тлевший пакет, решил его потушить, чтобы не загорелась трава. В этот момент ему под ноги выкатилась обгоревшая голова.