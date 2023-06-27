Обгоревшая голова преградила путь жителю Ленобласти Житель Ленобласти нашел пакет с обгоревшей человеческой головой во время прогулки с собакой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель города Сертолово в Ленобласти во время прогулки с собакой нашел пакет с человеческой головой и другими частями тела, сообщает Telegram-канал SHOT. К останкам мужчину привел его питомец.

По словам жителя Сертолова, он обнаружил пакет в лесу, неподалеку от своего дома. Поскольку мешок тлел, он решил его потушить, чтобы не загорелась трава. В этот момент ему под ноги выкатилась обгоревшая голова.

Останки отправлены на экспертизу, личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали повара-расчленителя, который разбросал останки своей жертвы в Выборге. В ходе допроса он рассказал, что убил знакомого в конце 2022 года во время ссоры. После этого он расчленил тело, а затем разместил останки в разных частях города. Полицейские находили их в течение нескольких месяцев.

В начале мая подросток нашел расчлененный труп у стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Части тела были разложены по трем пакетам. Останки принадлежали мужчине.