Житель Ленобласти написал комментарий о теракте в «Крокусе» и попал в СИЗО «Фонтанка»: жителя Ленобласти арестовали за слова о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителя города Тихвина в Ленобласти арестовали за комментарий о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», правоохранители усмотрели в словах задержанного оправдание терроризма, передает «Фонтанка». Как стало известно изданию, мужчина под чужим именем написал циничную фразу в соцсети.

Отмечается, что после задержания 27-летний сварщик заявил, что хотел лишь указать на излишнюю эмоциональность комментаторов. По данным издания, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, он признал вину в содеянном и раскаялся. Как пишет издание, ранее у молодого человека был условный срок за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Ранее проживающий на Алтае гражданин Узбекистана высказался в одном из местных магазинов в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», его арестовали на два месяца. Мигранта обвинили в публичном оправдании террористического акта.

До этого в Нижнем Новгороде школьница лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокусе». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь. Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью города и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре.