Житель Кызыла на глазах у людей зарезал бывшую девушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Кызыла зарезал бывшую возлюбленную в оживленном центре города, сообщает телеканал РЕН ТВ. В Сети были опубликованы кадры с места нападения, на которых видно, что мужчина пытается сбежать с места преступления. По данным источника РЕН ТВ, вскоре он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По информации телеканала, нападение произошло утром 20 июня на центральной площади в Кызыле. Мужчина нанес бывшей возлюбленной несколько ножевых ранений, после чего попытался сбежать. Мотивы нападения пока не раскрываются.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Преступник около девяти часов утра напал на 24-летнюю девушку на площади. Девушка скончалась на месте, — рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали местную жительницу за убийство возлюбленного. По данным следствия, женщина зарезала сожителя, не менее девяти раз ударив ножом. Причиной конфликта стали разные взгляды на жизнь. Теперь обвиняемой грозит от шести до 15 лет колонии.

До этого в Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который убил супругу и расчленил ее тело. Он избежал тюрьмы: подсудимого приговорили к исправительным работам и освободили прямо в зале суда. Прокурор переквалифицировал дело с убийства на причинение смерти по неосторожности.