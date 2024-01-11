Житель Кузбасса шесть лет ходил с челюстью в желудке Хирурги извлекли вставную челюсть из желудка жителя Кузбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области хирурги изъяли из желудка пожилого мужчины вставную челюсть, сообщил в своем аккаунте во «Вконтакте» министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. Мужчина жил с инородным предметом в животе шесть лет, поскольку челюсть его до недавних пор не беспокоила.

Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили «зубы». Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было, и он не пошел к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств, — рассказал Беглов.

Операция проводилась малоинвазивным методом. Пациент уже выписан и находится дома.

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