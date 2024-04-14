Житель Курской области выругался матом на улице и отправился за решетку Суд назначил жителю Курчатова шесть суток административного ареста за мат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Курчатовский городской суд назначил шесть суток административного ареста местному жителю, который выругался матом в общественном месте, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Отмечается, что это не первое правонарушение, совершенное мужчиной.

Суд установил, что житель Курчатова Игорь Игнатенко 5 апреля выражался нецензурными словами, находясь рядом с жилым домом. Ранее его восемь раз привлекали к административной ответственности за такие правонарушения, как употребление алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство и неуплата штрафа. Суд счел это обстоятельство отягчающим и назначил ему административный арест.

С учетом данного обстоятельства, которое признано в качестве отягчающего административную ответственность, Игнатенко судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17-летний участник «Новой Фабрики звезд» Аркадий Евтушенко выбыл из числа конкурсантов во время четвертого выпуска шоу, пишет StarHit. По данным издания, Евтушенко был одним из фаворитов музыкального конкурса, наставником которого стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Перед уходом из проекта исполнитель назвал создателей проекта своей семьей и выругался матом со сцены.

В марте стало известно, что российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативных высказываний в адрес судьи на турнире в Дубае. Спортсмен выругался в адрес рефери в ходе полуфинального матча против спортсмена из Казахстана Александра Бублика.