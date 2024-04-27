Житель Кургана показал на видео почти полностью ушедшее под воду СНТ

Курганское СНТ «Черемушки-4» почти полностью ушло под воду, пишет «360». Один из местных жителей поделился с изданием кадрами, на которых видно, как из-под воды выглядывают крыши теплиц.

Вон моя дорогая сидит на крыше, загорает! <...> Вот такая у нас обстановка, вот вода. Можно немного нырнуть, поплавать. Теплицы выплыли из-под воды, какой-то навоз есть. Бочки у соседей отплыли, нужно пойти и загнать их обратно, — поделился житель СНТ.

Мужчина отметил, что ситуацию можно назвать «благотворительной», однако жителям некуда деться. Он добавил, что сейчас вокруг кроме них нет ни одного человека.

Дискотеки нет, клуба нет. А чего? Реветь так реветь, хохотать так хохотать, — заключил житель Кургана.

Ранее стало известно, что учащиеся школ в Кургане возвращаются за парты после временного обучения в дистанционном режиме. Исключение составили школы, где из-за паводка временно размещены сотрудники МЧС и полиции, а также граждане с подтопленных территорий.

До этого в Кургане сотрудники МЧС спасли пенсионера с пятью котятами, кошкой и двумя собаками из подтопленного дачного дома. Спасатели оказали пожилому жителю необходимую помощь и доставили его с питомцами в безопасное место.