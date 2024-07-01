Житель Кубани пытался примкнуть к ВСУ и попал за решетку Суд приговорил жителя Кубани к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя кубанского Темрюка за попытку вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным портала, мужчину задержали при попытке выехать на территорию Украины. Его признали виновным сразу по трем статьям УК — ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельность террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению).

Ранее в объединенной пресс-службе судов Амурской области сообщили, что житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене. Мужчина планировал вступить в конфликт против России на стороне Украины. Приговор предполагает заключение в исправительной колонии строгого режима.

Суд выяснил, что в июне 2023 года обвиняемый связался с представителями националистического объединения «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина планировал вступить в его состав. Сотрудники правоохранительных органов помешали осуществлению этого сценария.