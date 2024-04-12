Житель Кубани намеревался слить украинской разведке информацию о ВС РФ ФСБ: задержан житель Кубани за попытку передать информацию о ВС РФ в ГУР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ. Отмечается, что мужчина вышел на связь с зарубежной разведкой по собственной инициативе. Он согласился собирать и передавать информацию о деятельности Вооруженных сил России и других силовых структур, действующих на территории края.

Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР МО Украины, — говорится в сообщении.

Накануне ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии. Члены преступного сообщества хотели совершить террористический акт в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации в Донецке. По месту проживания подозреваемых обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также ручные гранаты.

Также сообщалось о задержании двух жителей Калининградской области. Их подозревают в создании диверсионного сообщества и участии в нем. По данным регионального УФСБ, мужчины действовали по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Подозреваемых задержали и заключили под стражу.