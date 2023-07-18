Житель Красноярского края жестоко обошелся с доверившейся ему собакой Житель Красноярского края выбросил с балкона доверившуюся ему бездомную собаку

Фото: МВД РФ

Полиция города Минусинска в Красноярском крае завершила расследование случая жестокого обращения с животным, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию регионального главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что местный житель выбросил с балкона третьего этажа доверившуюся ему бездомную собаку

Издание уточняет, что ранее в полицию обратились граждане, обнаружившие под окнами многоэтажки травмированную собаку. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель дома.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад шел по улице и погладил бездомную собаку. После этого она несколько дней провожала его до дверей квартиры. Однажды животное забежало в квартиру, мужчине это не понравилось, и он выбросил собаку с балкона.

Волонтеры увезли пострадавшего пса в клинику, в настоящее время его здоровье вне опасности. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как уточняет издание, волонтеры дали собаке кличку Капелька и ищут для нее хозяина.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц назвал законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника не более чем «сотрясанием воздуха». Специалист уточнил, что контроль за выполнением данной нормы будет тяжело осуществить.