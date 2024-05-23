Житель Красноярского края выгнал гулявшего по селу медведя

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Житель Красноярского края выгнал гулявшего по селу Ермаковское медведя, передает Telegram-канал Kras Mash. По информации канала, животное пришло в населенный пункт ночью, местный житель на внедорожнике погнался за косолапым, и тот скрылся в лесу.

Ранее в американском Массачусетсе черный медведь вытащил из автомобиля попавшего в аварию 31-летнего мужчину и затащил в лес. По предварительным данным, мужчину во время инцидента частично выкинуло из автомобиля, спустя некоторое время его тело обнаружил медведь и поволок в лесополосу.

Следователи предполагают, что водитель не справился с управлением, несколько раз задел ограждение, после чего съехал с шоссе и врезался в деревья. В автомобиле, кроме него, никого не было.

До этого в Приморском крае застрелили медведя, который проник на территорию школы в селе Агзу. Хищник пробрался к учебному заведению прямо во время уроков. Зверь представлял опасность для детей и находящихся поблизости жителей, поэтому служба охотнадзора выдала разрешение на его отстрел.

4 мая на Камчатке медведь гулял вдоль дороги и вышел к людям. Инцидент произошел около поселка Малки. Очевидцы предположили, что хищника подкармливают местные жители, поэтому он выходит в людные места.