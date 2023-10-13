Житель Красноярского края украл бензопилу и напал на здание общежития Под Красноярском задержали мужчину за попытку прорубить вход в общежитие

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В городе Игарке Красноярского края задержали местного жителя, который пьяным украл у знакомого бензопилу и отправился пилить личный вход в общежитие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Молодому человеку вменили статьи о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел 8 октября. Житель Игарки обратился в полицию и рассказал, что его новый знакомый после застолья украл у него телефон, бензопилу и рюкзак с инструментами. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

После этого злоумышленник отправился к общежитию. Его попытки зайти в здание не увенчались успехом, и тогда он решил воспользоваться бензопилой. Сперва мужчина пропилил дверь в общежитие, а затем и одно из окон на первом этаже. Причину своего поступка он объяснить не смог.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Им оказался уже судимый 24-летний местный житель. Молодому человеку вменили статьи о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и отправили под подписку о невыезде.

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