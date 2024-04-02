Житель Красноярского края убил прохожую ради двух тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Шарыпово Красноярского края местный житель ограбил прохожую и убил ее, нанеся несколько ножевых ранений, сообщает KP.RU со ссылкой на МВД и СК края. Как уточнили в ведомствах, подозреваемый забрал из сумки женщины две тысячи рублей.

Как пишет издание, при себе у подозреваемого был нож. Он несколько раз ударил им 54-летнюю женщину. После этого мужчина похитил сумку с документами, деньгами, банковской картой и телефоном и скрылся. Преступление было совершено 31 марта на Спортивной улице.

Пострадавшая смогла добраться до знакомой, живущей недалеко. Оттуда ее забрали сотрудники скорой помощи, но спасти женщину не удалось. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Через несколько часов подозреваемого задержали. Для этого были опрошены очевидцы и изучены записи с камер. На местного жителя возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.

На востоке Москвы ранее гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после — покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц».

До этого в Санкт-Петербурге в квартире на Кронштадтской улице был обнаружен труп 84-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, пенсионер погиб от рук 41-летнего сына, его поместили в следственный изолятор.