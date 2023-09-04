Житель Красноярского края ранил собутыльника из стреляющей авторучки

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Пенсионера из Красноярского края обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном приобретении огнестрельного оружия, после того, как он выстрелил в знакомого из авторучки, сообщает региональная прокуратура. В ведомстве уже утвердили обвинительное заключение и передали дело в суд. Отмечается, что 60-летний мужчина свою вину признал.

Инцидент произошел в поселке Раздолинск Мотыгинского района вечером 21 июля этого года. Мужчины в компании распивали спиртное в доме у подозреваемого. В какой-то момент между хозяином и одним из гостей возник конфликт.

В ходе него злоумышленник произвел выстрел из пистолета кустарного производства по типу «стреляющая авторучка», который он незаконно приобрел и хранил по месту жительства. Пуля попала в область левой ноги потерпевшего, причинив легкое ранение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что шпионский девайс и свыше 30 патронов к нему оказались у него еще в 2018 году. Все это время он хранил арсенал в шкафчике. Он вспомнил о нем и применил после того, как не удалось уговорить покинуть вечеринку разбушевавшегося гостя.

В прокуратуре отмечают, что никто из присутствующих даже и не понял, что произошло. Раненный самостоятельно оставил компанию и обратился к медикам, те вытащили у него из бедра фрагмент пули калибра 5,6 миллиметров и передали ее на баллистическую экспертизу.

В случае признания пенсионера виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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