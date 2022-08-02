Житель Красноярского края обвинил силовиков в избиении из-за буквы Z

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

архивное фото

Житель Красноярского края заявил, что его избили сотрудники МВД и ФСБ из-за того, что тот закрасил литеру Z в названии Железногорска на вывеске, сообщает Telegram-канал «Подъем». Мужчина зафиксировал побои. В Следственном комитете РФ пообещали начать проверку, при этом против самого мужчины открыли дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

По словам потерпевшего, стражи порядка применили по отношению к нему силу, угрожали изнасилованием, а также называли предателем и фашистом.

Засада была, они сидят там и охраняют всеми ведомствами эту букву несчастную. Я понимал, что это, возможно, идет вразрез с административным кодексом. Ну, такая у меня гражданская позиция, я имею право ее выражать, — заявил он.

По словам мужчины, инцидент произошел ночью — его ударили со спины, нападавшего он не видел. Потерпевший инстинктивно среагировал и отмахнулся, попав силовику по лицу. Он добавил, что нападавший был одет в темную одежду, не имел никаких опознавательных знаков и был без удостоверения.

Житель Красноярска заявил, что знал о неправомерности своих действий. При этом он отметил, что имеет право выражать гражданскую позицию.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев сообщил, что в Минобороны не принимают латинские буквы V и Z в качестве официальных воинских символов (обозначений) СВО.

Знак Z неофициально используется как символ поддержки спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».