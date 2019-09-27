https://static.news.ru/photo/a787e162-e1e7-11e9-87e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Капитан буксира из Красноярска незаконно купил у браконьеров краснокнижных сибирских осетров и хотел перевезти их через морской порт в Дудинке. Силовики завели уголовное дело в отношении подозреваемого, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, во время проверки транспорта сотрудники прокуратуры нашли свыше 200 частей рыб. По данным следствия, фигурант приобрёл не менее 54 особей сибирского осетра, разделал их и заморозил в камере на судне, пишет РИА Новости .

Сибирский осётр — особо ценный и охраняемый вид, занесённый в Красную книгу РФ.

Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых подозревают в незаконном сбыте ценных водных биологических ресурсов. По данным силовиков, злоумышленники реализовали сотни килограммов чёрной икры.