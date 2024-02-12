«Поймавший белку» житель Красногорска поругался с женой и взялся за оружие SHOT: пьяный житель Красногорска поругался с женой и выстрелил в нее из «Сайги»

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Пьяный житель Красногорска взялся за огнестрельное оружие во время ссоры с супругой, сообщает Telegram-канал SHOT. В пылу бытового конфликта мужчина открыл сейф, где хранился карабин «Сайга», и открыл огонь по возлюбленной.

Конфликт разгорелся вечером 11 февраля. Как пишет канал, жена 53-летнего инженера сделала ему выговор, за то, что тот допился до белой горячки перед началом рабочей недели. Мужчину это рассердило, после чего он открыл оружейный сейф, достал «Сайгу» и выстрелил в свою жену. Мужчина целился в ногу, однако промахнулся.

Женщина смогла вызвать сотрудников полиции, которые по приезде задержали злоумышленника. Стражи порядка обнаружили в его доме и другое оружие: охотничье ружье ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук. Задержанному грозит тюремный срок.

Ранее в Кизлярском районе Дагестана 62-летний мужчина достал из сейфа «Сайгу» и пошел будить своего сына, однако в какой-то момент охотничий карабин выстрелил и попал в бедро 36-летнему сыну. Одна пуля пробило бедро насквозь, а вторая застряла.

В январе отец с сыном выпали с балкона прямо во время драки в Москве. Конфликт мужчин из квартиры перетек на балкон, после чего они сорвались со второго этажа. В результате падения 57-летний отец погиб, а 32-летнего сына госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.