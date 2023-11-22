Житель Краснодарского края поджег кабинет начальницы миграционной службы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Краснодарского края поджег кабинет начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району, сообщает региональное управление СК России. Как отмечается, 68-летний мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни к женщине. Что послужило причиной неприязни, не сообщается. Известно, что задержанный является лицом без гражданства и проживает на территории края с 1996 года.

Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 21 ноября. Подозреваемый пришел к кабинету женщины, но не застал ее на рабочем месте. Тогда он полил заранее заготовленной горючей жидкостью документацию в служебном помещении и поджег. Его скрутили полицейские, они же потушили возгорание до приезда пожарных.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Алтая, который пытался поджечь полицейское отделение с помощью бутылок с зажигательной смесью. За несколько часов до нападения его доставляли в это отделение за неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов, однако тогда его освободили по состоянию здоровья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».