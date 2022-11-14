Житель Краснодара разбил голову подростку из-за громкой музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре мужчина ударил 12-летнего подростка по голове из-за громкой музыки из колонки, передает KP.RU со ссылкой на официального представителя регионального ОВД Артема Коноваленко. По его словам, конфликт начался, когда девушка обвиняемого возмутилась громкой музыкой у школьников. В результате конфликта мальчик получил ушибы мягких тканей. Личность мужчины устанавливается.

11 ноября в полицию Краснодара обратилась мать 12-летнего мальчика, которая заявила, что три дня назад на улице Адмирала Крузенштерна ее сыну неизвестный нанес телесные повреждения. Согласно медсправке, ребенок получил ушибы мягких тканей. Выяснилось, что конфликту предшествовала словесная перебранка с девушкой обидчика. В настоящее время устанавливается личность мужчины, — заявил Коваленко.

По словам матери пострадавшего, мужчина ударил ее сына со всей силы. Она уточнила, что травма ее сына была настолько серьезной, что ей пришлось вызвать скорую помощь. Женщина также написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Таганроге 33-летний бизнесмен на протяжении шести лет избивал и морил голодом сына. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Истязание», его заключили под стражу.