Житель Краснодара намеренно задавил собаку и попал на видео Kub Mash: житель Краснодара намеренно переехал собаку насмерть на внедорожнике

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Водитель на внедорожнике переехал насмерть бездомную собаку на Кружевной улице в Краснодаре, сообщает Telegram-канал Kub Mash. На записях с камер видеонаблюдения видно, что автомобилист сделал это намеренно. Неравнодушные жители установили его личность.

Очевидцы утверждают, что водитель долго преследовал дворнягу, после чего ее сбил и скрылся с места происшествия. Неравнодушные местные жители похоронили животное, но мужчина решил его выкопать, чтобы сымитировать случайное ДТП. В ответ на замечания прохожих он вел себя агрессивно. Жители намерены написать на него заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что кот по кличке Кардамон лишился лап после того, как более пяти дней прожил с конечностями, туго завязанными веревками. Питомца могли отдать в ненадежные руки, считают волонтеры.

До этого живущий в поселке Первомайское в Ленинградской области уроженец Кении голыми руками разорвал попугая своей пятилетней дочери. Ему не понравилось, что девочка не хотела назвать птицу в честь его родины. После этого мужчина устроил погром в доме, после чего пьяным и без прав сел за руль автомобиля и уехал. Его задержали и поместили под стражу на 10 суток. Расправу над птицей он отрицает.