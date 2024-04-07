Житель Коми облил горючим и поджег двух женщин В Коми возбудили дело о покушении на убийство после поджога двух женщин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Усинска в Республике Коми облил легковоспламеняющейся жидкостью 54-летнюю и 29-летнюю женщин, после чего поджег их, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. 43-летний мужчина также сам получил ожоги. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По информации Telegram-канала SHOT, у одной из пострадавших ожоги 80% тела, у второй сильно обгорели спина и живот.

В рамках рассмотрения данного сообщения получены данные о том, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате действий 43-летнего ранее судимого мужчины, который облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник также получил ожоги, в связи с чем госпитализирован, — заявили в СК РФ.

Как уточнил канал, подозреваемый получил ожоги 30% тела. Пострадавшие женщины были доставлены в реанимацию.

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи двое студентов в состоянии алкогольного опьянения попытались поджечь дом военного пенсионера. Один из подозреваемых хотел отомстить возлюбленной и ее родителям, однако перепутал дом. Пенсионер быстро среагировал на поджог и успел задержать одного из злоумышленников.