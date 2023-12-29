Мужчина совершил налет на ювелирный магазин в Керчи и попал на видео Мужчина пригрозил муляжом взрывчатки и ограбил ювелирный магазин в Керчи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина ограбил магазин крупной ювелирной сети, похитив изделия на 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Злоумышленник угрожал консультантке муляжом взрывчатки — это выяснили впоследствии. Момент преступления попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Мужчина зашел в магазин и завел беседу с консультанткой, сделав вид, что заинтересовался кольцом и цепью общей стоимостью 600 тысяч рублей. Он пообещал вернуться с деньгами, но вместо них принес с собой предмет, похожий на взрывное устройство.

Злоумышленник потребовал передать ему выбранные товары. Пока продавщица отдавала мужчине ювелирные изделия, другие сотрудники магазина вызвали полицию и группу быстрого реагирования. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции его задержали.

Ранее в Томске задержали рецидивиста, напавшего с пистолетом на знакомого и отобравшего у него почти 1 млн рублей. Свои действия злоумышленник объяснил обидой на потерпевшего, ведь тот раньше его «унижал и материл». Задержанный уже вернул часть похищенных средств. Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ).