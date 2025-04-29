Жителя Керчи будут судить за передачу Киеву данных о Крымском мосте

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Уголовное дело о государственной измене возбуждено против жителя Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Отмечается, что мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о ключевых объектах инфраструктуры на полуострове, включая Крымский мост.

Правоохранители выяснили, что задержанный установил личный контакт с сотрудником ГУР Украины и по указанию куратора передал противнику данные для использования при нанесении ракетных ударов. Россиянина арестовали.

Завершено расследование уголовного дела <...> в отношении 29-летнего жителя города Керчи Республики Крым по подозрению в государственной измене. Дело передано в суд, — сказали в ФСБ.

Ранее россиянина, готовившего убийство руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Соответствующий приговор вынес Центральный окружной военный суд. Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Известно, что задержание россиянина произошло осенью 2023 года. Он был участником запрещенной в РФ украинской террористической организации и намеревался убить руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.