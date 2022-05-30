Сибиряк надел платье и колготки, чтобы поймать педофила Житель Кемеровской области надел платье и колготки, чтобы поймать педофила

Фото Shutterstock

В Кемеровской области задержали мужчину, который надел платье и колготки, чтобы приманить разыскиваемого педофила. Как сообщает Telegram-канал Baza, его передали полиции, а позже — родственникам.

Инцидент произошёл в Киселёвске, где велись розыски некоего мужчины, подозреваемого в надругательстве над ребёнком. После того как информация разошлась по пабликам, местные жители обнаружили в кустах у дороги окровавленного и пьяного мужчину в платье, колготках и лифчике, а также с имитацией груди из воздушных шариков. Сперва его приняли за разыскиваемого педофила, но тот признался, что намерен таким образом сам поймать его «на живца». Почему для «ловли» следовало одеться именно так, мужчина не объяснил.

Ранее профессор криминалистики Анатолий Кустов объяснил, что в большинстве случаев педофилами оказываются бывшие зеки и лица с нездоровой психикой. В числе причин преступлений на этой почве он назвал недостаточную бдительность родителей по отношению к ребёнку, безразличие посторонних, нехватку кадров в органах внутренних дел и практически полное отсутствие гражданских организаций, следящих за общественным порядком.