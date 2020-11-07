Житель КБР предстанет перед судом за оскорбление мемориала

https://static.news.ru/photo/e7e84cc0-20f6-11eb-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовное дела, возбуждённого в отношении местного жителя 1999 года рождения, который обвиняется в оскорблении мемориала героям Великой Отечественной войны.

Инцидент произошёл 1 октября в станице Александровская. Мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанёс удары ногами по элементам композиции мемориала, повредил их и повалил на землю. Поступок был совершён им из хулиганских побуждений.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ). В настоящее время обвинительное заключение по нему утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте управления СКР по республике.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чувашии полиция разыскивает мужчину, пожарившего сосиски на Вечном огне у мемориала воинской славы в Чебоксарах. Его поступок был снят на видео, которое потом появилось в соцсетях.