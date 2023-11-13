Школьники вызвали МЧС для застрявшего в окне девятого этажа жителя Казани Mash: житель Казани застрял в окне девятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Казани застрял в окне девятого этажа, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Его заметили проходящие мимо школьники, которых он и попросил о помощи. Как именно мужчина оказался в окне, на данный момент неизвестно.

По информации канала, он попросил подростков вызвать сотрудников МЧС. Россиянин также предупредил их, что сил удерживаться у него практически не осталось, поэтому помощь нужна срочно. Дети вызвали экстренные службы, однако не придумали, что делать дальше. По данным канала, мужчина все-таки сорвался. О его состоянии неизвестно.

В Новосибирске из окна 18-го этажа тем временем выпал полуторагодовалый ребенок. Малыш выполз из кровати, когда родители спали. Ребенок пролежал на земле полчаса, пока случайный прохожий не заметил его. В результате малыш был доставлен в больницу с переломом таза, ушибами ребер и почки. Известно, что он растет в благополучной семье.

Также сообщалось о происшествии в Кисловодске, там девятилетняя девочка повисла на карнизе девятого этажа. Ей пытался помочь один из членов семьи, однако безуспешно. Скорую помощь и полицию вызвали прохожие, которые услышали крики. В результате девочку удалось спасти.