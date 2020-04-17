Житель Карелии заразил коронавирусом всю семью, вернувшись из Подмосковья

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петрозаводске коронавирусная инфекция была выявлена у четырёх членов одной семьи. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, их заразил родственник, приехавший из Московской области.

Среди заболевших в семье четырёхмесячный ребёнок и 80-летняя женщина, сообщает «Царьград».

Министр здравоохранения республики отметил, что уже после обращения за медпомощью, находясь на лечении, мужчина в нарушение режима самоизоляции выезжал в Москву.

По данным на 17 апреля, в 81 российском регионе за последние сутки подтверждено 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлении 286 пациентов, скончался 41 человек. Всего диагноз COVID-19 поставлен в РФ 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек. В Карелии болезнь подтвердилась у 9 граждан.

Ранее подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Они есть у переболевших COVID-19. По словам Поповой, в Москве уже началось популяционное тестирование на антитела, писал NEWS.ru.