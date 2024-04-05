Житель Иваново проведет весну под арестом из-за подозрения в госизмене Житель Иваново арестован до июня за перевод денег ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя города Иваново арестовали до 1 июня по обвинению в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за государственную измену.

Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, а именно — в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины: перечислении денежной суммы на банковский счет, предназначенный для сбора средств, направляемых на нужды ВСУ, — сообщили в пресс-службе.

Варианты наказания по такой статье — от 12 до 20 лет со штрафом до 500 000 рублей или в размере дохода за три года. Постановление в законную силу еще не вступило.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тем временем задержали студентку-отличницу, которая, по версии следствия, передавала украинской разведке данные о местоположении российских войск в зоне СВО. Отмечается, что причиной действий девушки стали личные мотивы. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В марте суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта одного из военных командных училищ. Обвиняемый признал свою вину в сборе информации и разведданных, которые могли быть использованы против безопасности России.