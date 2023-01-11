Житель Иркутской области подвергся нападению озверешевшей свиньи

Фото: Lutz Gerken/imageBROKER.com/Global Look Press

Второй за год случай нападения свиньи на человека произошел в поселке Тельма Усольского района Иркутской области. Летом в том же поселке хряк прокусил ногу 62-летнему мужчине, который в результате умер от потери крови. Животное напало на сибиряка, когда тот отгонял вилами от своего двора поросят, разгуливающих без присмотра. На этот раз жертвой озверевшей свиньи чуть не стал 56-летний мужчина, зашедший в стайку, чтобы накормить скот, пишет «КП в Иркутске». При этом местные жители говорят, что бродячих свиней на улицах больше нет.

С осени проблемы с разгуливающими по улицам свиньями больше нет. Насколько я знаю, их продали фермеру, который живет в другом районе, — рассказал житель поселка Владимир.

Мужчина, который подвергся второму за год нападению хряка в поселке, успел добраться до больницы. Свинья укусила его за голень, из-за чего на ноге осталась рванная рана. Сибиряка прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

После смерти мужчины от нападения хряка в июле 2022 года следователям быстро вычислили владельца животного. В отношении хозяина свиньи-убийцы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фермеру разрешили остаться на свободе на время следствия, так как у него на иждивении находится маленький ребенок.

При этом в августе 2022 года жительница Тельмы сообщала о возвращении свиней-убийц. Она утверждала, что хозяина хряка, за пару месяцев до этого загрызшего мужчину, так и не наказали.