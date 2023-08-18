Житель Иркутска уничтожил сотовую вышку, насмотревшись видео о вреде 5G

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Безработный житель Иркутска поджег сотовую вышку и рассказал полиции о проблемах с электроэнергией, сообщает пресс-служба управления МВД по Иркутской области. Позднее мужчина был задержан. Он признался, что на протяжении последних лет смотрел видео и читал статьи о вреде сотовой связи на окружение. Также он рассказал, что «излучатель 5G» мешал ему спать и вызывал «боль в глазных яблоках», из-за чего он и решил уничтожить вышку. В отношении жителя Иркутска возбудили уголовное дело.

Полицейские пришли к выводу, что огонь возник в результате поджога. Оперативники установили записи камер наблюдения, которые зафиксировали направление движения вероятного поджигателя, уходившего с места происшествия после 3 часов ночи. <...> Им оказался 41-летний нигде не работающий мужчина. <...> Он пояснил, что около двух лет читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение, — говорится в публикации МВД.

Задержанный рассказал, что купил горючую жидкость и поджег провода трансформатора. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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