Житель Херсонской области нашел в поле неразорвавшуюся авиабомбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба ФАБ-500, макет

В Херсонской области местный житель нашел в поле неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500, сообщает Telegram-канал Baza. Территория вокруг опасного объекта была огорожена, на место вызвали саперов. Минобороны РФ инцидент не комментировало.

По данным Baza, бомбу нашли в поле недалеко от села Фрунзе Херсонской области. Уточняется, что местный житель собирал там урожай и в какой-то момент наткнулся на целый неразорвавшийся боеприпас. Масса ФАБ-500 составляет 500 кг.

Как заявил ранее военный обозреватель Алексей Суконкин, ФАБ-500 является самым активно используемым российским боевым снарядом в ходе СВО. Он отметил, что радиус поражения такой бомбы составляет 150–180 метров.

Вечером 20 апреля авиабомба ФАБ-500 взорвалась в Белгороде. В результате ЧП пострадали несколько человек, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что при выполнении полета с бомбардировщика Су-34 ВКС России произошел «нештатный сход» боеприпаса.

Telegram-канал Mash позже сообщал, что ФАБ-500 нашли во время полевых работ в 23 километрах от границы с Украиной. Позднее снаряд обезвредили на военном полигоне. Пострадавших и разрушений нет.