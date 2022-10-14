Житель Харьковщины обвинил польских наемников в стрельбе по мирным людям

Фото: Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Польские наемники во время зачистки в Харьковской области стреляли в мирных людей и кидали гранаты, рассказал РИА Новости житель региона. Национальность пришедших в одно из сел военных мужчина установил по их речи.

По словам пострадавшего, он услышал стрельбу и несколько хлопков, предположительно, взрывы гранат. Звуки постепенно становились ближе, а затем послышались голоса польских военных.

Я услышал хлопок от гранаты, и у соседей начали кричать <...> и, по-моему, начали издеваться <...>, и она (соседка. — NEWS.ru) начала кричать <...>, в итоге, я сел на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять из автомата, — рассказал местный житель.

Мужчина рассказал, что преодолев опасный участок дороги, он упал с мотоцикла, потому что у него пошла кровь из-под коленной чашечки — пуля перебила кость. Тогда харьковчанин увидел впереди русских солдат, приказавших ему остановиться. Мужчина рассказал, что бойцы помогли ему добраться до медиков.

У нас еще машина поломалась. Они с полкилометра несли меня на автоматах. Если бы не они, я бы там бы завернулся, — вспоминает житель Харьковщины.

В начале октября военкор Андрей Руденко сообщил, что противотанковая управляемая ракета союзных сил в зоне проведения спецоперации на Украине поразила автобус с наемниками. Ссылаясь на данные разведки, военкор заявил, что в транспортном средстве находилось не менее 20 польских наемников, все они погибли. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.